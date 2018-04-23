В Пензе сквер у памятника Победы ожидает масштабное благоустройство

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23 апреля 2018, 19:16Общество
В Пензе прошел первый общегородской субботник. Скверы, дворы и улицы убирали не только жители города, но и представители власти. Они помогли привести в порядок сквер «Журавли», который вскоре ждет масштабная реконструкция.
Первые лица области и пензенские чиновники присоединились к общегородскому субботнику. Трудовой десант возглавил губернатор Иван Белозерцев. В сквере «Журавли» дружно, под музыку, представители власти убирали прошлогоднюю листву.
Сквер у памятника Победы скоро ожидает масштабное благоустройство. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев представил губернатору концепцию мемориального комплекса «Аллея героев».
Стела должна появиться в мае, когда территория сквера из областной собственности перейдет в муниципальную. По словам мэра, реконструируют и композицию «Журавли» - птицы поменяют направление полета. А проезжую дорогу между сквером и зданием пензенской областной станции скорой помощи должны убрать и сделать там пешеходную зону.
«Территория увеличивается, здесь будет очень красивый сквер. Мы перенесем стелу и выполним запланированный проект», - сказал губернатор.
Глава региона предложил также установить там уличную мебель, выполнить мощение пешеходных проходов и доработать схему освещения. Кроме того, в музее военной техники под открытым небом планируют разместить новые экспонаты. Их может предоставить Министерство обороны России.
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