В Пензе сквер у памятника Победы ожидает масштабное благоустройство

В Пензе прошел первый общегородской субботник. Скверы, дворы и улицы убирали не только жители города, но и представители власти. Они помогли привести в порядок сквер «Журавли», который вскоре ждет масштабная реконструкция.

Первые лица области и пензенские чиновники присоединились к общегородскому субботнику. Трудовой десант возглавил губернатор Иван Белозерцев. В сквере «Журавли» дружно, под музыку, представители власти убирали прошлогоднюю листву.

Сквер у памятника Победы скоро ожидает масштабное благоустройство. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев представил губернатору концепцию мемориального комплекса «Аллея героев».

Стела должна появиться в мае, когда территория сквера из областной собственности перейдет в муниципальную. По словам мэра, реконструируют и композицию «Журавли» - птицы поменяют направление полета. А проезжую дорогу между сквером и зданием пензенской областной станции скорой помощи должны убрать и сделать там пешеходную зону.

«Территория увеличивается, здесь будет очень красивый сквер. Мы перенесем стелу и выполним запланированный проект», - сказал губернатор.

Глава региона предложил также установить там уличную мебель, выполнить мощение пешеходных проходов и доработать схему освещения. Кроме того, в музее военной техники под открытым небом планируют разместить новые экспонаты. Их может предоставить Министерство обороны России.