В Пензе сквер у аэропорта останется без лавочек?

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07 сентября 2018, 17:08Общество
В информационное агентство «Пенза-Пресс» поступил ответ от вице-мэра Юрия Ильина на жалобу, касающуюся благоустройства сквера у аэропорта, посвященного Великой Отечественной войне.
Горожанин обратился в «Жалобную книгу», попросив навести порядок, – скосить траву, покрасить бордюры. Речь шла и о лавочках, так как местные жители, чтобы посидеть здесь, вынуждены выносить из дома стулья.
«Гуляющих много, потому что в этом районе скверов больше нет — идти некуда. А присесть негде, вы не поверите — бабушки из близлежащих домов приносят табуретки», - отмечалось в обращении.
Юрий Ильин сообщил, что 29 августа здесь скосили траву и побелили бордюры. О лавочках и урнах в ответе ничего не говорится. Отсюда, наверное, можно сделать вывод, что они там так и не появятся.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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