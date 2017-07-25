В Пензе сквер «45 меридиан» патрулирует молодежь

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25 июля 2017, 12:03Общество
Пензенский сквер «45 Меридиан» патрулирует зеленый патруль в рамках работы молодежного общественного движения «Зеленая волна».
«Патрулирование проводится один-два раза в сутки, чтобы обеспечить сохранность сквера и оборудования», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Участники патруля проводят разъяснительную работу с местными жителями, которые заинтересованы в сохранности сквера и готовы оказывать помощь движению «Зеленая волна».
Кроме того, в рамках движения «Зеленая волна» запланировано один раз в квартал проводить субботник в сквере «45 меридиан». В экологическом мероприятии будут принимать участие члены РГО, участники движения и местные жители, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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