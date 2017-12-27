27 декабря 2017, 19:16Общество В Пензе скоро запустят в оборот новые купюры Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей презентовали в региональном отделении Центробанка России. Купюры запустили в обращение 12-го октября. Первыми новые банкноты получили Москва, Крым и Дальний Восток, а теперь к ним присоединилась и Пензенская область. Предполагается, что с введением в оборот новых банкнот наличные расчеты станут более удобными.

Первые купюры с гордостью презентовали в региональном отделении Центробанка России. Специалисты уверены, что наши деньги могут поспорить за звание самых надежных даже со швейцарскими франками. К тому же, как будут выглядеть новые российские банкноты выбирали всей страной.

«Общероссийская кампания по выбору символов для данных банкнот началась в июне 2016 года. На заключительном этапе конкурса путем голосования были выбраны символы. Победителями этого конкурса стали Дальний Восток и Севастополь», - рассказал заместитель управляющего отделением Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по Пензенской области Роман Тюняев.

На банкнотах с изображением Крыма и Дальнего Востока спрятались местные животные и растения. Эти банкноты - словно из будущего. В них 15 российских уникальных разработок и десятки мировых. Среди абсолютно новых способов защиты - оптический переменный элемент на двухтысячной купюре - золотистое кольцо с изображением моста. А еще можно рассмотреть модернизированную голографическую нить.

Запоминать защитные рисунки и знаки необязательно. На каждой банкноте есть QR-код, отсканировав который, можно попасть на сайт Центробанка, где есть вся информация. Также - новые банкноты более долговечные. Специалисты говорят, что с введением в оборот новых купюр наличные расчеты станут более удобными. В некоторых регионах России они уже поступили в обращение, но еще не все банкоматы и кассовое оборудование приспособлены к приему этих купюр. В Пензе эта работа началась в октябре.

«Банкноты 200 и 2000 рублей - это законные средства платежей, которые обязательны к приему на всей территории Российской Федерации, во всех магазинах и предприятиях торгово-сервисного обслуживания», - добавил Роман Тюняев.

Специалисты обращают внимание, что банкноты не являются памятными и коллекционными, скоро такие появятся у каждого. Прогнозируют, что в кошельках пензенцев они зашуршат во второй половине 2018 года.

Общество

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