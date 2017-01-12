12 января 2017, 16:03Общество В Пензе скопившийся у торговых центров снег вывозят к проезжей части Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил Первомайский и Ленинский районы.

По данным мэрии, он обратил внимание, что предприятия и торговые центры во время уборки складывают снег на прилегающих территориях или сгружают у проезжей части, надеясь, что его увезут работники «Пензадормост». Однако это входит в обязанность собственника.

«Работайте с директорами, объясняйте, что недопустимо образование таких навалов. Когда снег начнет таять, под ногами у людей будет «каша», - сказал мэр.

Также он подчеркнул, что следует лучше очищать снег возле остановок и «зебр». Кроме того, в рамках выезда глава администрации поручил начать приводить в порядок поврежденные остановочные павильоны, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/1b7/800_535_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/1b728a6f2687b20b8bd2bcaaf5d10278.JPG