В Пензе скопившийся у торговых центров снег вывозят к проезжей части

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12 января 2017, 16:03Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил Первомайский и Ленинский районы.
По данным мэрии, он обратил внимание, что предприятия и торговые центры во время уборки складывают снег на прилегающих территориях или сгружают у проезжей части, надеясь, что его увезут работники «Пензадормост». Однако это входит в обязанность собственника.
«Работайте с директорами, объясняйте, что недопустимо образование таких навалов. Когда снег начнет таять, под ногами у людей будет «каша», - сказал мэр.
Также он подчеркнул, что следует лучше очищать снег возле остановок и «зебр». Кроме того, в рамках выезда глава администрации поручил начать приводить в порядок поврежденные остановочные павильоны, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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