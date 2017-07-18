18 июля 2017, 17:58Общество В Пензе скончался заслуженный врач РФ Геннадий Пантелеев 18 июля на 60-ом году скоропостижно ушел из жизни высококвалифицированный специалист, человек высоких душевных и этических качеств, заслуженный врач Российской Федерации Геннадий Валентинович Пантелеев, сообщает региональный центр гигиены и эпидемиологии.

Геннадий Пантелеев родился 24 февраля 1958 года в Рязанской области, в 1981 году окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П.Павлова по специальности врач-гигиенист, эпидемиолог. По распределению его направили в Пензенскую область, где он и начал работу в Областной санэпидемстанции.

В этом учреждении Геннадий Пантелеев прошел все ступени роста, начиная с рядового врача отделения коммунальной гигиены, заведующего отделением коммунальной гигиены, заведующего санитарно-гигиеническим отделом до заместителя главного государственного санитарного врача по Пензенской области, а с марта 2005 года его назначили главным врачом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Геннадий Валентинович за время своей работы зарекомендовал себя профессионалом, хорошо знающим специфику работы санитарной службы, талантливым руководителем. Он в совершенстве владел методиками осуществления государственного санитарного надзора за проведением мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды, профилактики неблагоприятных факторов среды, а также мероприятий, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости инфекционной и неинфекционной природы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

За достигнутые профессиональные успехи Геннадию Пантелееву присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Он также был награжден значком «Отличник санэпидслужбы», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», памятной медалью Роспотребнадзора «90 лет Госсанпидслужбе России», памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

Геннадий Валентинович прожил яркую жизнь, всегда имел активную жизненную позицию. Его отличали высокий профессионализм, жизнелюбие, оптимизм и подлинная интеллигентность.

Светлая память о Геннадии Пантелееве навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей, соратников и коллег.

Церемония прощания с Пантелеевым Геннадием Валентиновичем состоится 20 июля с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко» по адресу: город Пенза, улица Лермонтова, 28, сообщает пресс-служба ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Общество

просмотров 24

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: Пресс-служба ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».