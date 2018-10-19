В Пензе скончался зампред областного отделения РГО Олег Авдеев

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19 октября 2018, 12:34Общество
19 октября умер заместитель председателя Пензенского областного отделения Русского географического общества, полковник запаса, ветеран МВД РФ, участник боевых действий Олег Авдеев.
Олег Авдеев скончался после продолжительной болезни.
Сотрудники Пензенского областного отделения РГО выразили соболезнования родным и близким Олега Валерьевича.
Олег Авдеев в 1985 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры. С 1985 по 1996 работал в научно-исследовательском институте.
С 1996 по 2010 годы служил в МВД России на инженерных должностях, затем был преподавателем, старшим преподавателем, начальником кафедры в системе повышения квалификации сотрудников МВД России и военнослужащих внутренних войск. Неоднократно направлялся в служебные командировки в Дагестан, на Сахалин и Чукотку.
Занимал должность заместителя председателя областного отделения Русского географического общества по внутрирегиональному развитию и работе с персоналом.
«Он вел активную общественно-полезную деятельность в направлении патриотического воспитания молодежи: являлся членом федерации радиоспорта Пензенской области, начальником коллективной радиостанции при региональной станции юных техников, руководителем подростковой секции радиоэкспедиций», - отметили в пресс-службе регионального отделения РГО, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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