В Пензе скончался зампред областного отделения РГО Олег Авдеев

Олег Авдеев скончался после продолжительной болезни.

Сотрудники Пензенского областного отделения РГО выразили соболезнования родным и близким Олега Валерьевича.

Олег Авдеев в 1985 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры. С 1985 по 1996 работал в научно-исследовательском институте.

С 1996 по 2010 годы служил в МВД России на инженерных должностях, затем был преподавателем, старшим преподавателем, начальником кафедры в системе повышения квалификации сотрудников МВД России и военнослужащих внутренних войск. Неоднократно направлялся в служебные командировки в Дагестан, на Сахалин и Чукотку.

Занимал должность заместителя председателя областного отделения Русского географического общества по внутрирегиональному развитию и работе с персоналом.

«Он вел активную общественно-полезную деятельность в направлении патриотического воспитания молодежи: являлся членом федерации радиоспорта Пензенской области, начальником коллективной радиостанции при региональной станции юных техников, руководителем подростковой секции радиоэкспедиций», - отметили в пресс-службе регионального отделения РГО, пишет ИА «Пенза-Пресс».