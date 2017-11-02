02 ноября 2017, 14:05Общество В Пензе скончался ветеран здравоохранения Валентин Евстигнеев В ночь на 2 ноября на 82-м году жизни скончался ветеран пензенского здравоохранения Валентин Евстигнеев.

Прощание состоится в пятницу, 3 ноября, в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко, с 11.00 до 12.00, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

50 лет своей жизни Валентин Евстигнеев посвятил медицинскому делу. В 1961 году он окончил Куйбышевский медицинский институт. Сразу после этого его направили в Лопатинскую районную больницу. Там он занимал должность главного врача, совмещая с работой хирурга.

С 1971 по 1978 годы Валентин Евстигнеев возглавлял Сосновоборскую районную больницу, с 1978 по 1984 – областную больницу №4.

Благодаря его грамотному управлению коллективом, целеустремленной работе и высокой ответственности внедрили многие новшества в работе учреждений, которые со временем переросли в традиции.

Валентин Евстигнеев не оставлял без внимания и общественно-политическую деятельность - он неоднократно избирался депутатом районных советов Пензенской области.

Валентина Евстигнеева наградили памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», грамотами губернатора Пензенской области, областного и федерального Министерств здравоохранения, Почетным знаком «Отличник здравоохранения».

Коллектив министерства здравоохранения Пензенской области и медицинская общественность региона приносят соболезнования родным и близким Валентина Евстигнеева, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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