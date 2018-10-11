В Пензе скончался профессор ПГУ Василий Бондалетов

11 октября в Пензе на 91-м году ушел из жизни выдающийся российский лингвист Василий Данилович Бондалетов.

Информацию подтвердили на кафедре историко-филологического факультета ПГУ. Время и место прощания пока неизвестно.

Василий Бондалетов родился 26 сентября 1928 года, не так давно он отпраздновал свое 90-летие. Всю жизнь он посвятил науке, на его счету - 615 публикаций, среди которых - больше двух десятков научных и учебных книг. В 1966-м он получил звание доктора филологических наук, с 1967 года являлся заведующим кафедрой русского языка и литературы в пензенском педагогическом институте.

Профессор изучал диалекты Пензенской области, им был собран лексический материал по 100 условным языкам. Кроме того, Василий Бондалетов является автором программ по стилистике, социолингвистике, ономастике, лингвистическому анализу художественных текстов для вузов.

Предлагаем вам посмотреть один из его докладов «Теория лингвистического образования педагога: интегрированная модель учебной программы».