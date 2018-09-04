В Пензе скончался почетный полиграфист Виталий Егоров

Прощание с ним состоится 6 сентября с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале областной больницы имени Н. Н. Бурденко. ИА «Пенза-Пресс» выражает соболезнования родным и близким Виталия Геннадьевича.

Виталий Егоров внес неоценимый вклад в развитие пензенской полиграфии и печатного дела. Свою карьеру он начал в 1969 году в издательстве «Пензенская правда» печатником офсетной печати. За девять последующих лет прошел путь от простого печатника до инженера.

С 1980 по 1985 годы был начальником технологического отдела РосНИИместпром, после чего посвятил себя партийной работе. Стал инструктором, а затем председателем партийной комиссии Первомайского РК КПСС.

В 1990 году вновь вернулся к работе по специальности. Стал главным инженером типографии «Пензенская правда», через год стал ее директором, руководил до 2013 года.

Виталий Геннадьевич всегда отличался активной жизненной позицией, отмечают коллеги. За успехи в профессиональной деятельности он был награжден почетными знаками «За заслуги перед прессой» и «За заслуги в развитии города».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».