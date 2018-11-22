В Пензе скончался бывший военком Александр Кильгянкин

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22 ноября 2018, 10:33Общество
В Пензе 21 ноября в возрасте 67 лет скончался Александр Иванович Кильгянкин, который семь лет являлся военным комиссаром региона.
«Болью в сердце отозвалось известие о смерти генерал-майора Александра Ивановича Кильгянкина, всю жизнь отдавшего служению Отечеству. Это огромная личная утрата для меня и всех, кто сохранит в сердце светлую память об этом талантливом и ярком человеке», - написал в Twitter губернатор Иван Белозерцев.
Дата и время прощания пока не известны.
Александр Иванович большую часть жизни посвятил военному делу. Более 35 лет отдал службе в Вооруженных Силах. С августа 2000 года по декабрь 2007 года являлся военным комиссаром Пензенской области. По инициативе Александра Ивановича в мае 2007 года в сквере около здания администрации города Пензы оборудован и открыт музей военной техники под открытым небом.
Оставив военное дело, долгое время руководил МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы", пишет ИА «Пенза-Пресс».
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