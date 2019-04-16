В Пензе скончалась младшеклассница, СКР проводит проверку

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16 апреля 2019, 13:02Происшествия
В пензенской больнице умерла девочка, следователи проводят по данному факту проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, младшеклассница скончалась 10 апреля.
«Точная причина смерти пока не установлена. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она проводится в течение месяца», - добавила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Евгения Воеводина.
По данным ряда СМИ, ребенок умер после вирусного заболевания, в связи с этим несколько классов учебного заведения закрыли на карантин.
Номер школы, где училась девочка, информагентство назвать не может, так как это приведет к раскрытию личности ребенка, что противоречит закону, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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