В Пензе скончалась главный редактор «Экспресса» Ольга Кукарцева

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28 июня 2019, 19:21Общество
Телерадиокомпания «Экспресс» понесла невосполнимую утрату. Утром 28 июня скончалась главный редактор телеканала, член Союза журналистов России Ольга Васильевна Кукарцева. Ей было всего 47 лет, более 20 из которых она проработала в журналистике и стала лицом «четвертой власти». Ольга Кукарцева ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Сотрудники «Экспресса», а также все, кто с ней когда-то работал, выражают соболезнования родным и близким.
Подробно рассказать обо всех этапах карьеры Ольги Кукарцевой, всех достижениях в ее профессиональной деятельности - достаточно сложно. Она посвятила развитию пензенской журналистики 20 лет своей жизни. Именно развитию, ведь Ольга Васильевна стояла у истоков создания в Пензе новых печатных СМИ, а также приходила в те издания, которым требовались кардинальные перемены. Коллеги и друзья знают ее как человека, которому был не страшен любой кризис, который мог с улыбкой решить любую проблему.
«Когда возникали какие-то трудные моменты, мы шли в кабинет, где она сидела, и разговаривали. Она умела любую тяжелую ситуацию, даже если не было выхода на данный момент, обсудить, успокоить людей, чтобы они расслаблялись», - рассказал главный редактор газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин.
Впервые в качестве журналиста она появилась на телеканале «Экспресс». Это было в 1998 году, во времена становления телерадиокомпании. Затем работала на ГТРК «Пенза», где прошла путь от корреспондента до редактора информационной программы. С 2005 года Ольга Кукарцева ушла в печатные СМИ, но даже возглавляя издания, она оставалась пишущим журналистом. Так, с 2011 года, став первым редактором газеты «Земляки. Пенза», под псевдонимом «Ольга Васильева» она написала сотни статей.
Нынешний руководитель газеты Наталья Наземнова знала Ольгу Кукарцеву с десяти лет. В 80-х годах они входили в ряды городского пионерского движения «Смена». Признается, уже тогда Ольга Васильевна проявляла себя как лидер и будучи журналистом без остатка отдавала себя обществу.
«Очень страшно, что лучшие люди уходят так рано, потому есть творческий потенциал, желание работать, силы, и, главное, возможность передать новому поколению журналистов навыки», - сказала она.
Мысли Ольги Кукарцевой остались в подшивках газет и в архивах телеканала «Экспресс». Все-таки спустя много лет своей профессиональной деятельности она вернулась туда, откуда начинала свой журналистский путь. Летом 2017 года Ольга Кукарцева стала главным редактором телеканала - в ключевой и сложный для телеканала период, когда полностью менялась сетка вещания и концепция новостей. Вместе с возвращением Ольги Кукарцевой на «Экспресс» началась новая эпоха телеканала.
«Часть нашей профессии - постоянно меняться и радовать зрителя. Мы делаем ставку на информационное вещание, в том числе - впервые, наверное, на региональном телевидении выходим в эфир каждый час. Это короткий, актуальный, оперативный выпуск новостей и всегда в прямом эфире», - рассказывала она.
Вместе с ее уходом ушла эпоха пензенской журналистики.
Церемония прощания с Ольгой Кукарцевой состоится 30 июня с 13.00 до 14.00 часов в ритуальном зале клинической больницы №6.
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