В Пензе система «Меркурий» позволит контролировать качество сельхозпродукции

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02 мая 2018, 13:30Общество
В Пензенской области продолжается работа по внедрению электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Это новая система, которая позволяет прослеживать всю продукцию животного происхождения. Проект позволит избежать появления на рынке некачественного товара.
Забота о здоровье граждан - основная задача проекта по внедрению электронной ветеринарной сертификации. Она позволит оперативно отслеживать сельхозтовар на прилавках магазинов. Новая система работы позволит полностью исключить контрафактную продукцию.
«Меркурий" - государственная информационная система. Она создана для того, чтобы продукция, подконтрольная ветеринарной службе, проходила контроль от производителя до прилавка», - отметил Александр Котин, заместитель начальника управления ветеринарии Пензенской области.
Пензенская область активно внедряет электронную систему "Меркурий". Большинство специалистов государственной ветеринарной службы и хозяйствующих субъектов зарегистрировались в программе. Те, кто только планирует это сделать, могут пройти обучение на базе областного управления ветеринарии. Специалисты отмечают важность и необходимость такого проекта.
«Если приходит то сырье или продукция, и я вижу, что она некачественная, фиксирую в системе, и это уже повод для контролирующих органов. В принципе, это предприятие может попасть под риск проверки. Мы должны поставлять доброкачественную продукцию покупателям», - считает Ольга Шевцова, государственный ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Бессоновского района.
С началом работы системы на упаковку будет наноситься 32-значный код или баркод, который можно сканировать при помощи смартфона и увидеть полную информацию о продукте и его происхождении.
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