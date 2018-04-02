В Пензе силовики выявили лучших в гиревом спорте

К снаряду вышли 120 участников. Они представляли не только полицию, но и подразделения Росгвардии, Федеральной службы безопасности, МЧС и других силовых структур, всего 37 команд. Они соревновались в двоеборье - толчке и рывке гирь весом в 24 кг.

«Гиревой спорт так же как и любой другой обязателен, потому что он развивает физически и повышает выносливость, сотрудники будут более грамотно выполнять должностные обязанности», - отметил заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД Росси по Пензенской области Сергей Филиппов.

Самыми довольными итогом турнира стали полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков, они набрали максимум баллов в личном зачете в двух весовых категориях из шести. Отличились также сотрудники полиции из Кузнецкого, Спасского, Лопатинского районов и Заречного.

В командном первенстве лучшие - бойцы спецназа, следом за ними - полицейские Нижнеломовского района, на третьем месте – представители отдела полиции №4 городского управления МВД. Во второй группе первое, второе и третье место заняли сотрудники из Лопатинского, Мокшанского и Кузнецкого районов.