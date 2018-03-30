В Пензе каникулы продлили из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом

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30 марта 2018, 17:58Общество
В Пензе из-за сохраняющегося высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом продлили школьные каникулы.
По словам Юрия Голодяева, каникулы продлили до 4 апреля. При сохранении высокого уровня заболеваемости школьники могут выйти на учебу еще позже, пишет «Пензенская правда».
«Пенза-Пресс» в управлении образования пояснили, что соответствующие документы о продлении каникул находятся на подписи.
Напомним, Пензенская область занимает третье место по заболеваемости гриппом в России. За неделю в регионе было зарегистрировано 8062 случая ОРВИ и гриппа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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