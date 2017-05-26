В Пензе школьные бассейны ремонтируют перед новым учебным годом

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26 мая 2017, 13:05Общество
Глава пензенского управления образования Юрий Голодяев рассказал о ремонте школьных бассейнов.
О ходе работ он отчитался на сессии Гордумы 26 мая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Четыре школьных бассейна находятся на ремонте. В школе в Тепличном работы выполняет пензенский подрядчик. Провели ремонт, течь устранилась, а потом появилась вновь. По трем бассейнам выиграла работы челябинская фирма – приступила к ним вовремя. В школе №35 и лицее №2 произведен демонтаж, сварена ванна, все проводят по плану. Ждут средств для закупки оборудования. Возможно, они будут участвовать в аукционах по ремонту и других бассейнов», - сообщил Юрий Голодяев.
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