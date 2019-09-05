В Пензе школьников приглашают на мастер-классы по робототехнике

Пензенских школьников с родителями приглашают на бесплатный мастер-класс (6+) по робототехнике, программированию и 3D-моделированию в музей занимательных наук «Реактор».

В ходе мероприятия ребята смогут познакомиться с образовательной робототехникой, которая развивает любознательность и инженерное мышление, дает новые знания и обеспечивает реальную практику в самых востребованных областях мира высоких технологий, сообщили в пресс-центре облправительства.

Организаторы отметили, что основная цель мастер-класса – привить школьникам интерес к инженерным наукам.

Мастер-классы пройдут 7 и 8 сентября с 15:00 до 17:00 в бизнес-инкубаторе «Татлин». Обязательна предварительная регистрация по телефону 8(8412)25-16-84, пишет ИА «Пенза-Пресс».