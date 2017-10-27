В Пензе школьников научат создавать инновационные проекты

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27 октября 2017, 19:41Образование
В Пензе стартовал проект «PROдвижение» (6+). Более 400 школьников и педагогов города будут создавать, и реализовывать инновационные проекты в сфере информационных технологий, а также в инженерно-техническом, архитектурно-строительном, социально-экономическом и экологическом направлениях. Работать над проектами школьники будут под руководством наставников. Это более 60 экспертов, которые поделятся с участниками своими знаниями.
«Задача школьных проектов — не коммерциализация. Основная задача — научить школьников, показать, как это делать, дать им инструментарий и опыт работы в команде. Развивать лидерские качества», - пояснил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.
«Учимся делать проекты, потому что это пригодится в будущем. Ходить на такие мероприятия крайне полезно и познавательно. Узнаешь каждый раз что-то новое, знакомишься с большим количеством людей», - отметила участница проекта «PROдвижение» Юлия Уленкина.
Проект «PROдвижение» позволит школьникам приобрести полезные навыки, научиться быстро решать задачи и определиться со сферой деятельности, в которой им хотелось бы развиваться. В 2016 году он объединил около 1000 участников из почти 70 учебных заведений региона. Тогда школьники создали 105 проектов. Некоторые из них были запущены в производство и даже принесли ребятам прибыль.
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