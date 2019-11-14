В Пензе школьников и студентов обучили пенсионной грамотности

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14 ноября 2019, 19:21Образование
Для пензенских старшеклассников и студентов колледжей провели необычное занятие в рамках всероссийского дня пенсионной грамотности.
В акции приняли участие более 80 регионов России. По словам сотрудников Пенсионного фонда, важно, чтобы подростки понимали, что их будущая пенсия начинает формироваться с первого рабочего дня. Поэтому уже сейчас необходимо рассказать им о том, как работает система. В этом должно помочь учебно-методическое пособие, которое специалисты презентовали на уроках пенсионной грамотности.
«В предисловии сказано, что в юности кажется, что молодость, здоровье и силы никогда нас не покинут, а старость и вовсе не наступит, но это не так. Каждый в свое время достигнет этого возраста. И условия жизни на пенсии - это лучшая оценка трудовой и социальной жизни, в которую вступает молодое поколение», - отметил начальник пензенского Пенсионного фонда России в Пензенском районе Денис Козлов.
Также специалисты рассказали о специальном сайте для школьников, где они могут найти всю необходимую информацию о принципах формирования пенсии.
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