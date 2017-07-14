14 июля 2017, 19:44Образование В Пензе школьники постигают азы военных дисциплин Участники второй смены лагеря «Гвардеец» смогли применить на практике знания, полученные на занятиях. Школьники прошли военно-полевые сборы. Два дня «гвардейцы» провели на учебном полигоне пензенского военного вуза.

Всего один выстрел, а сколько оваций! Примериться к гранатомету из этих мальчишек мечтает каждый, но счастливый шанс выдался Владимиру. В оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» школьник приехал из Ульяновска. Говорит, всех впечатлений от занятий в полевых условиях не передать. Тем более, после такого выстрела.

На учебном полигоне пензенского филиала военной академии не стихают звуки выстрелов. Гвардейцы поражают мишени из пулемета, снайперской и штурмовой винтовок. Все без исключения опробовали известный автомат Калашникова.

Другие участники полевого выхода занимаются сборкой-разборкой автоматов. Чтобы выполнить задание на «отлично», важна каждая секунда. Постигать азы военных дисциплин школьники Приволжского федерального округа приезжают пятый год. Желающих оказаться в числе воспитанников лагеря «Гвардеец» становится все больше, а вот отбор - серьезнее.

«Ребята более подготовленные. Многие регионы присылают их из кадетских классов. Приезжают те, кто определилися со своей дальнейшей профессией», - сообщил главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.

Многоцелевой тягач - не просто один из экспонатов выставки. Советская военная техника, на ходу и заводится, как часы. Бронетранспортер способен перевозить груз в 6,5 тонн.

Почувствовать запах пороха гвардейцы смогли на другой учебной площадке с артиллерийскими орудиями. Холостой выстрел из гаубицы Д-30 разрушительной силы системы не умаляет.

Два дня, проведенные ребятами на военно-полевых сборах, для них - не последние, вернуться на полигон им предстоит 19 июля. Торжественное закрытие лагеря планируют организовать на учебном полигоне пензенского филиала военной академии в 2017 году - с показательными выступлениями и реконструкцией боя.

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