04 мая 2017, 19:41Общество В Пензе школьники помогают ветеранам по хозяйству Тимуровцы нашего времени. В преддверии Дня Победы ученики пензенской школы №70 помогают ветеранам Великой Отечественной войны справиться с домашними хлопотами. С лопатами и граблями ребята пришли на огород к Равилю Усманову.

Не с учебниками за партами, а в огороде с лопатами. Восьмиклассники кадетской школы №70 трудятся с раннего утра: копают землю, рвут сорняки и делают грядки. Трудятся не на пришкольном участке, а возле дома ветерана Великой Отечественной войны. Работа несложная, говорит Андрей Денисов. Оказалось, в свои 14 он уже огородник со стажем.



«Копать я умею, на дачу езжу, помогаю бабуле. Копать не сложно, потому что уже привык», - рассказал он.

За работой современных тимуровцев внимательно следит хозяин участка. Его ветеран, Равиль Усманов, на протяжении полувека возделывал сам. О том, что школьники могут накопать лишнего, не переживает.



«Я был молодой, в силах. Это сейчас я уже плохо двигаюсь и боюсь упаду. Справляются, спасибо им, очень хорошо», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Равиль Усманов.

Пока хозяин огорода руководит трудовым десантом, его супруга решает, что будут сажать.

«Сажать будут помогать уж свои, попросим своих племянниц. Картошку посадим, лук, морковь – все, что необходимо для еды», - поделилась супруга ветерана Великой Отечественной войны Зяйнап Усманова.

Инициатор благотворительной акции - Центр социальной помощи семьи и детям Железнодорожного района. За семьей Усмановых соцработники приглядывают уже четвертый год.

«Ветеран с супругой стоят у нас на обслуживании долгое время, их посещает регулярно соцработник, оказывает помощь, выполняет необходимые ему услуги, покупаем продукты, приносим их, делаем уборку, покупаем лекарства», - рассказала специалист по социальной работе Центра социальной помощи семьи и детям Железнодорожного района г. Пензы Лариса Елистратова.

С огородом справились быстро, но впереди у школьников еще немало добрых дел. Под опекой Цетра социальной помощи Железнодорожного района Пензы около 800 ветеранов и пожилых людей.

Общество

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