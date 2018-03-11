В Пензе школьники обсудят природно-культурное наследие и экологию региона

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11 марта 2018, 13:04Образование
В регионе объявлен прием заявок для участия в пятой региональной школьной научно-практической конференции «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» (6+). Она пройдет 30 марта на базе финансово-экономического лицея № 29.
Подготовка к предстоящей юбилейной научно-практической конференции идет полным ходом. Организаторы ожидают в 2018 году рекордное количество участников. Уже поступили десятки заявок от юных исследователей, которым предложили обсудить тему духовно-культурного и природного наследия региона.
«Благодаря проектам с предыдущих конференций мы убедились, что школьники Пензенской области очень патриотичны. В них отражается желание разобраться в проблема, связанных с экологией региона», - сказал председатель Пензенского отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Всего будет работать шесть тематических секций. Учащиеся выступят со своими исследовательскими проектами, в которых должны рассказать о культурных, исторических и природных объектах малой родины, их текущем состоянии и высказать предложения по сохранению достопримечательностей.
«На конференции широко освещаются многие региональные проблемы, потому что Пензенская область представляет собой уникальный регион, особенно глубинка. Интересно послушать про это, посмотреть работы, а в дальнейшем они даже могут быть реализованы. Например, был проект «Родники Сурского края», результатом которого стало издание целого сборника», - рассказала учитель географии финансово-экономического лицея №29 Лариса Жигулина.
Участие в конференции могут принять учащиеся с четвертого по одиннадцатые классы. Оценивать исследования ребят будут преподаватели пензенских вузов и представители регионального отделения Русского географического общества.
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