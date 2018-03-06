В Пензе школьники напишут Всероссийские проверочные работы

21 марта в Пензенской области более 40 тысяч учащихся четвертых, пятых, шестых и 11 классов школ региона напишут Всероссийские проверочные работы (ВПР).

Ученики четвертого класса проверят знания по русскому языку, математике и окружающему миру. Пятиклассникам нужно будет ответить на вопросы из области русского языка, математики, истории и биологии.

Шестиклассники сдадут русский язык, математику, историю, биологию, географию и обществознание. Для 11-классников подготовили работы по истории, биологии, географии, иностранному языку, химии и физике, сообщает пресс-служба регионального минобра.

ВПР – это контрольная, составленная с опорой на единые варианты задания для всей страны и рассчитанная на один урок или 45 минут. Ее проверят педагоги школы, в которой учится ребенок, опираясь на общероссийские критерии, выданные после выполнения заданий.

Следить за порядком написания работ и честностью оценки результатов будут сотрудники регионального минобра и муниципальных органов управления образованием, а также руководство учебных заведений.

«Для нас очень важно обеспечить объективность проведения и оценивания работ учащихся, поэтому в 2018 году мы рекомендовали всем школам региона контроль, для этого в каждой аудитории будут присутствовать независимые наблюдатели из числа родительской общественности», - сказал министр образования Александр Воронков.

Опираясь на результаты работ, педагоги внесут корректировки в рабочие программы, улучшат методики преподавания. Также оценки учеников обсудят на конференции в Институте регионального развития Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».