В Пензе школьники могут изучать генную инженерию и робототехнику

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18 октября 2017, 11:35Образование
Более 150 пензенских школьников приняли участие в фестивале-марафоне «Кванториум» и познакомились с работой детского технопарка.
Учащимся представили современное оборудование и робототехнические комплекты, а также для них провели мастер-класс по промышленному дизайну, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Основная цель фестиваля - познакомить детей и их родителей с основными направлениями работы детского технопарка, сообщили в пресс-центре областного правительства.
Зампред Олег Ягов отметил, что решение об участии региона в конкурсе по созданию технопарка принял губернатор Иван Белозерцев.
«Мы с честью прошли испытание и оказались в числе победителей», - подчеркнул Олег Ягов.
В настоящее время детские технопарки «Кванториум» работают в 22 регионах страны, до конца года откроются еще 17. На создание детского технопарка в Пензе выделили более 79 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
«Шесть квантумов позволят пензенским ученикам выбрать для себя самое интересное. В рамках «БиоКванта» будут изучаться био- и нейротехнологии, генная инженерия, бионика. В рамках «НаноКванта» — нанотехнологии, «РобоКванта» — робототехника, «IT-Кванта» — программирование, виртуальная и дополненная реальность. Участники квантов «Промышленный дизайн» и «ХайТек» посвятят время инженерии и изобретательству, а также промышленной робототехнике», - добавили в пресс-центре.
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