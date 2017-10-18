18 октября 2017, 11:35Образование В Пензе школьники могут изучать генную инженерию и робототехнику Более 150 пензенских школьников приняли участие в фестивале-марафоне «Кванториум» и познакомились с работой детского технопарка.

Учащимся представили современное оборудование и робототехнические комплекты, а также для них провели мастер-класс по промышленному дизайну, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Основная цель фестиваля - познакомить детей и их родителей с основными направлениями работы детского технопарка, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Зампред Олег Ягов отметил, что решение об участии региона в конкурсе по созданию технопарка принял губернатор Иван Белозерцев.

«Мы с честью прошли испытание и оказались в числе победителей», - подчеркнул Олег Ягов.

В настоящее время детские технопарки «Кванториум» работают в 22 регионах страны, до конца года откроются еще 17. На создание детского технопарка в Пензе выделили более 79 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Шесть квантумов позволят пензенским ученикам выбрать для себя самое интересное. В рамках «БиоКванта» будут изучаться био- и нейротехнологии, генная инженерия, бионика. В рамках «НаноКванта» — нанотехнологии, «РобоКванта» — робототехника, «IT-Кванта» — программирование, виртуальная и дополненная реальность. Участники квантов «Промышленный дизайн» и «ХайТек» посвятят время инженерии и изобретательству, а также промышленной робототехнике», - добавили в пресс-центре.

Образование

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/10/18/9154914

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