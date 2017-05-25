25 мая 2017, 14:15Общество В Пензе детям рассказали о тонкостях профессии кинолога Сотрудники кинологической службы регионального управления федеральной службы исполнения наказаний региона посетили «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы.

Маленьким воспитанникам центра и их родителям рассказали о служебных собаках, особенностях их воспитания, профессии кинолога, а также о возможности обучения по специальности «Кинология».

Кроме того, все желающие смогли посмотреть показательные выступления сотрудников кинологической службы. Зрителям показали, как дрессируют животных, как проходят поиски наркотиков и взрывчатых веществ. Самым зрелищным моментом стало задержание условного преступника.

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