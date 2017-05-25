В Пензе детям рассказали о тонкостях профессии кинолога

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 мая 2017, 14:15Общество
Сотрудники кинологической службы регионального управления федеральной службы исполнения наказаний региона посетили «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы.
Маленьким воспитанникам центра и их родителям рассказали о служебных собаках, особенностях их воспитания, профессии кинолога, а также о возможности обучения по специальности «Кинология».
Кроме того, все желающие смогли посмотреть показательные выступления сотрудников кинологической службы. Зрителям показали, как дрессируют животных, как проходят поиски наркотиков и взрывчатых веществ. Самым зрелищным моментом стало задержание условного преступника.
25 мая 2017, 19:58В Пензенской области на ремонт дорог дополнительно выделят более 450 млн руб
25 мая 2017, 19:54В Пензе пройдет концерт барда Михаила Тихонова
25 мая 2017, 19:47В Пензе две тысячи 11-классников пришли на Последний звонок
25 мая 2017, 19:40В Кузнецке чествовали спортсменов на «Борцовском балу»
25 мая 2017, 19:32На вокзале «Пенза-1» эвакуировали людей и потушили условное возгорание
25 мая 2017, 19:16Пензенцев приглашают на уникальную выставку-ярмарку стран Востока
25 мая 2017, 19:04Белозерцев посетил Последний звонок в мокшанской школе
25 мая 2017, 18:28В Городе Спутник оборудуют комфортный пляж