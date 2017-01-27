В Пензе школе №28 присвоили имя В.О. Ключевского

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27 января 2017, 19:52Образование
Средней школе №28 в Пензе присвоили имя знаменитого российского историка Василия Осиповича Ключевского.
Школа №28 в Пензе теперь носит имя русского историка Василия Осиповича Ключевского. Жизнь и творчество великого земляка школьники здесь изучают чуть ли не с первого класса.
«Это великий ученый, историк, можно брать пример и в русском языке, и в прозе, и в поэзии. Можно брать пример в социологии, политологии с него как с великого исследователя, ученого», - сказал директор средней школы №28 им.В.О.Ключевского Алексей Мирясов.
Андрей Сушков познакомился с трудами великого русского историка еще будучи учеником школы № 28. Сейчас он продолжает изучать творчество Ключевского.
«На одну из научно–практических конференций писал работу про одного из пензенских ученых, который исследовал научные труды Василия Осиповича Ключевского и его вклад в развитие истории и социологии», - сказал выпускник средней школы №28 им. В.О.Ключевского Андрей Сушков.
Присвоить имя Василия Ключевского именно школе №28 решено не случайно. В образовательном учреждении ежегодно проходят открытые городские олимпиады по обществознанию, посвященные историку. Школа сотрудничает с домом–музеем Ключевского. Его работники даже организовали временную экспозицию в учебном учреждении.
«Здесь учащиеся и гости школы могут увидеть основные факты, основные события жизни историка. Например, запись в метрической книге, здесь указано, где родился ученый», - рассказала ученица 11 класса средней школы №28 им. В.О.Ключевского Юлия Васинькина.
Имена выдающихся пензенцев планируют присвоить и другим образовательным учреждениям города и области.
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