19 июля 2017, 18:32Происшествия

На улице Пугачева в Пензе сгорело деревянное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС около десяти часов утра.

К моменту прибытия пожарных на место огонь успел распространиться на площади 160 кв. метров. Возгорание удалось локализовать и не дать пламени перекинуться на соседние постройки.