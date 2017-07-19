19 июля 2017, 18:32Происшествия

В Пензе сгорело деревянное здание

На улице Пугачева в Пензе сгорело деревянное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС около десяти часов утра.
К моменту прибытия пожарных на место огонь успел распространиться на площади 160 кв. метров. Возгорание удалось локализовать и не дать пламени перекинуться на соседние постройки.

«На данный момент пожар ликвидирован. Угроз распространения огня нет. Погибших и пострадавших на пожаре нет», - сообщил начальник дежурной смены ГУ МЧС России по г. Пензе Алексей Козлов.

В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 18 сотрудников регионального управления МЧС. Сейчас эксперты устанавливают причины происшествия.

Происшествия
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