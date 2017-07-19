Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июля 2017, 18:32Происшествия
На улице Пугачева в Пензе сгорело деревянное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС около десяти часов утра.
К моменту прибытия пожарных на место огонь успел распространиться на площади 160 кв. метров. Возгорание удалось локализовать и не дать пламени перекинуться на соседние постройки.
«На данный момент пожар ликвидирован. Угроз распространения огня нет. Погибших и пострадавших на пожаре нет», - сообщил начальник дежурной смены ГУ МЧС России по г. Пензе Алексей Козлов.
В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 18 сотрудников регионального управления МЧС. Сейчас эксперты устанавливают причины происшествия.
19 июля 2017, 18:51В Пензе за первое полугодие 2017 года изъяли 22 килограмма наркотиков
19 июля 2017, 18:46В Пензе в результате аварии скончался мотоциклист
19 июля 2017, 18:39Новый детский сад в микрорайоне Заря примет 7 групп
19 июля 2017, 18:32В Пензе сгорело деревянное здание
19 июля 2017, 18:29Пензенцы смогут записаться к врачу на дополнительном сайте
19 июля 2017, 18:27В Пензе из под земли забил фонтан
19 июля 2017, 18:14Бабич приехал на закрытие второй смены пензенского лагеря «Гвардеец»
19 июля 2017, 18:11До окончания фотоконкурса от «Пенза-Пресс» остались считанные дни