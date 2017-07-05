В Пензе сгорел деревянный жилой дом

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05 июля 2017, 16:28Происшествия
В Пензе на улице Демьяна Бедного сгорел деревянный жилой дом. Сообщение о возгорании строения поступило на пульт дежурного МЧС в 11 часов утра.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Когда на место прибыли пожарные, пламенем была охвачена кровля.
По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной трагедии, предстоит установить экспертам.
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