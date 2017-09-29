29 сентября 2017, 16:06Образование В Пензе сформируют единую базовую кафедру на базе IТ-парка В Пензенском государственном университете обсудили вопрос создания базовых кафедр образовательных организаций на предприятиях IT-кластера.

«В качестве одной из ключевых проблем в части создания базовых кафедр была озвучена малочисленность спроса на специалистов у большинства предприятий IТ-отрасли, в условиях которой открывать базовую кафедру на таком предприятии нецелесообразно», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Участники мероприятия для решения этой проблемы предложили после создания IТ-парка сформировать на его базе «единую базовую кафедру», которая стала бы площадкой взаимодействия для образовательных организаций и резидентов IТ-парка.

Кроме того, собравшиеся дополнительно наметили планы по дальнейшей реализации мероприятий по профориентационной работе среди школьников и их родителей по IТ-направлению, а также повышению уровня взаимодействия организаций образования и науки и предприятий IТ-кластера, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

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Источник фотографии: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/09/29/11521503

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