В Пензе сформирован штат сотрудников для российско-китайского предприятия

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03 июля 2017, 19:15Общество
Губернатор Иван Белозерцев встретился с делегацией из Китая. Стороны обсудили реализацию в Пензе совместного проекта по выпуску изделий для травматологии и ортопедии. Компанию планируют разместить в технопарке «Рамеев».
Реализация российско-китайского проекта по созданию производства имплантатов для ортопедии и травматологии стала главной темой встречи Ивана Белозерцева и представителей компании из Китая. Губернатор отметил, что в Пензенской области созданы все необходимые условия, чтобы выпускать высокотехнологичную медицинскую продукцию.
«В Пензенской области создан хороший биомедицинский кластер, в состав которого входит 21 предприятие. Они осуществляют различные виды деятельности. Все они направлены на развитие и продвижение медицинской продукции, которая выпускается в регионе», - сказал Иван Белозерцев.
Производственную площадку будущего российско-китайского предприятия предлагают разместить в технопарке «Рамеев». Уже сформирован штат сотрудников будущей компании. Ожидается, что импланты, произведенные в Пензе, будут востребованы не только в России и Китае, но и многих европейских странах.
«С поддержкой Китая наша фирма быстро развивается. Надеемся, что при поддержке Пензенской области и правительства региона мы создадим этот проект», - отметил генеральный директор производственной компании Китая Чжао Иу.
В ближайшее время стороны должны подготовить инвестиционный план. Губернатор Пензенской области пообещал оказать всестороннее содействие для скорейшей реализации важного для области проекта.
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