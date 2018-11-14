В Пензе семь пожарных тушили постельное белье

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14 ноября 2018, 16:36Происшествия
В микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы произошел пожар.
По предварительным данным, в квартире на улице Ново-Тамбовская 13 ноября в 17.53 загорелось постельное белье. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар семь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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