В Пензе семь пожарных тушили постельное белье

По предварительным данным, в квартире на улице Ново-Тамбовская 13 ноября в 17.53 загорелось постельное белье. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар семь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».