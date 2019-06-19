В Пензе сделают освещение между кардиоцентром и больницей №6

Просьбы пензенцев услышали – в 2019 году территорию между кардиоцентром и горбольницей №6 подсветят.

«Неоднократно просили провести освещение вдоль тропинки, соединяющей кардиоцентр и 6 горбольницу, а еще неплохо было бы вдоль озера тоже оживить зону. Молодые мамы с колясками и пенсионеры в вечернее время будут передвигаться активнее! В прошлом году в бюджете не были заложены расходы на данные работы! Быть может, что-то изменилось?» - написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» горожанка.

Судя по ответу вице-мэра Юрия Ильина, изменения действительно произошли. По его словам, освещение в 2019 году сделают – установят 11 фонарей, пишет ИА «Пенза-Пресс».