В Пензе сделают 20 «зебр» с подсветкой. Список объектов

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08 ноября 2018, 16:04Общество
В Пензе городской департамент ЖК заключил с частным предпринимателем контракт на обустройство подсветки на 20 пешеходных переходах. На это направят около двух миллионов рублей.
Контракт подписали в начале октября, работы исполнитель обязан завершить до конца декабря. В техническом задании отмечено, что будут устанавливать Г-образные опоры. В зависимости от объекта их будет от одной до четырех штук – всего 36.
Исполнитель должен испытать прочность опор на случай сильного ветра и снега, товар обязан соответствовать ГОСТам.
О том, где появятся «зебры» с подсветкой, можно узнать ниже на интерактивной карте (чтобы увидеть все объекты, нужно увеличивать масштаб), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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