В Пензе сделают 20 «зебр» с подсветкой. Список объектов

В Пензе городской департамент ЖК заключил с частным предпринимателем контракт на обустройство подсветки на 20 пешеходных переходах. На это направят около двух миллионов рублей.

Контракт подписали в начале октября, работы исполнитель обязан завершить до конца декабря. В техническом задании отмечено, что будут устанавливать Г-образные опоры. В зависимости от объекта их будет от одной до четырех штук – всего 36.

Исполнитель должен испытать прочность опор на случай сильного ветра и снега, товар обязан соответствовать ГОСТам.

О том, где появятся «зебры» с подсветкой, можно узнать ниже на интерактивной карте (чтобы увидеть все объекты, нужно увеличивать масштаб), пишет ИА «Пенза-Пресс».