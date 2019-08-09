В Пензе сделали уникальную операцию на сердце

В пензенском кардиоцентре провели уникальную операцию на сердце. Все необходимые манипуляции врачи выполнили через разрез в несколько сантиметров. Все заняло один час, однако работа, которая была проведена кардиохирургами, сравнима с той, которая обычно происходит во время многочасовой операции на открытом сердце.

«Утром нам позвонил сын, говорит: «Дрожу как осиновый лист. Все у меня ходуном ходит. Я поехал». И голос мы его услышали только через двое суток», - рассказала мама Дмитрия Юлия Вишнякова.



Так Юлия вспоминает минуты до операции. У ее сына - сложный врожденный порок сердца под названием Тетрада Фалло. Первое хирургическое вмешательство было 20 лет назад в Москве, в институте им. Бакулева, через год там же провели радикальную коррекцию порока, которая прошла на открытом сердце. Однако со временем, как это обычно бывает, имплантированный клапан пришел в негодность.



«У пациента не работал клапан легочной артерии. Он пропускал кровь. И вот из-за того, что плохо держит клапан, физически он не держал: кровоток шел в обратную сторону. Была большая нагрузка на правый желудочек», - пояснил главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.

Повторная операция на открытом сердце могла привести к кровотечениям и осложнениям. Поэтому в пензенском кардиоцентре приняли решение доставить клапан в сердце с помощью катетера через небольшой разрез. Уникальность операции заключалась в том, что имплант необходимо было поставить в легочную артерию. Чтобы осуществить задуманное, специально под пациента совместно со сотрудниками пензенского производственного предприятия был разработан имплант, соответствующий необходимым размерам. За основу взяли клапан для аорты.

Операцию проводил главный врач кардиоцентра Владлен Базылев. Кардиохирург говорит, что зарубежные клапаны, которые имплантируются в легочную артерию, очень дорогостоящие. Цена превышает 1 млн рублей. Разработка пензенского предприятия - на порядок дешевле. Важно, что после проведенной операции столица Сурского края вошла в историю кардиохирургии как город, где был апробирован новейший способ имплантации сердечного клапана.

«В мире это вторая имплантация через верхушку сердца. До этого была только имплантация в Канаде. И вот то, что мы сделали, это вторая имплантация, то, что мы в доступной литературе нашли, именно через верхушку правого желудочка установили этот клапан», - отметил Владлен Базылев.



После операции, которая проходила без остановки сердца и длилась всего около часа, Дмитрий чувствует себя удовлетворительно. Да и настроение совсем не такое, как было раньше.



«Сейчас хорошо, восстанавливаюсь потихонечку. До этого одышки были сильные. Сейчас таких одышек, вроде, нет, когда поднимаешься», - сказал он.



«Конечно, очень благодарны врачам-кардиохирургам, которые сделали нам такую операцию, за их сложный, упорный, тяжелый, благородный труд. Надеемся, что у нас все хорошо будет», - отметила Юлия Вишнякова.

Восстановительный период должен занять около полугода. А дальше 23-летний парень мечтает просто забыть про сердце и вернуться к обычной жизни.