В Пензе сдали первый объект обманутых дольщиков

В Пензе завершено строительство первой очереди жилого комплекса «Райки». На сегодняшний день работы в трех подъездах многоэтажки выполнены в полном объеме. Скоро жители получат долгожданные ключи. Напомним, возводить объект начали в 2015 году. Первый застройщик из-за финансовых трудностей не смог закончить возведение многоквартирного дома ни в срок, ни позднее.

В морозный день 25 ноября во дворе дома №99 по улице Ключевой царила праздничная атмосфера. Повод - завершение работ по достройке первой очереди проблемного дома обманутых дольщиков жилого комплекса «Райки». Уже в ближайшие дни супруги Вольниковы станут полноправными владельцами своей просторной двухкомнатной квартиры. Семья ждала новоселья три года. Признаются: поначалу, узнав о финансовых трудностях первого застройщика, потеряли надежду на переезд.

«Понял, что потеряли все, что у нас было. Но затем решили не опускать руки и, ведь если об этом постоянно думать, ничего хорошего не выйдет, надо жить дальше», - сказал житель Пензы Вячеслав Вольников.

Холдинг «Термодом» вернул пострадавшим гражданам веру в лучшее буквально за год. Строительная компания приступила к достройке первой очереди жилищного комплекса «Райки» в октябре 2018 года. Был проделан огромный объем работы: установлена модульная котельная, подведены все необходимые коммуникации, закуплены и налажены лифты, сделана кровля, заасфальтирован двор, смонтирована детская площадка.

«Мы закончили строительные работы. На этой неделе будет подписан акт в государственной комиссии, он сейчас находится в Госжилстройтехинспекции. Проблема обманутых дольщиков очень болезненно нами воспринимается. Мы знаем, что человек копил, может, всю жизнь деньги для того, чтобы купить жилье», - рассказал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Затраты на достройку объекта составили более 140 миллионов рублей. Проблема обманутых дольщиков решается благодаря личному участию губернатора Ивана Белозерцева и правительства Пензенской области. С важным событием будущих новоселов глава региона поздравил лично.

«Дом будет сдан в эксплуатацию в полном объеме. Хочу поблагодарить Рафика Анверовича за большую работу, которую провели. Это непростой процесс. Сейчас есть решение на уровне президента Российской Федерации - через «Дом.рф» достраивать и субсидировать достройку жилых домов в регионах страны, которые попали в такую ситуацию, но мы значительно быстрее многих прошли этот путь», - отметил Иван Белозерцев.

Первая очередь жилого комплекса «Райки», а это порядка 18 тысяч квадратных метров, три многоэтажные блок-секции, в которых обустроено 179 квартир, - первый из проблемных объектов, который будет сдан в эксплуатацию в Пензенской области.