В Пензе сдали ЕГЭ по литературе по новым правилам

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07 апреля 2017, 19:23Образование
Один из самых сложных творческих школьных экзаменов - по новым правилам. Начиная с 2018 года, выпускники будут сдавать ЕГЭ по литературе по обновленной модели. Причем, как отмечают сами разработчики, изменения можно назвать революционными.
Так, к примеру, из новых контрольно-измерительных материалов полностью исключены задания с кратким ответом, а объем сочинения в пятом задании, напротив, увеличен.
Чтобы разобраться во всех тонкостях, на базе Института регионального развития пензенские старшеклассники сдали пробный экзамен по литературе.
«Дети должны будут дать ответ, насколько удачны внесенные изменения, а эксперты скажут, удобно ли проверять такую работу, насколько адекватными получились оценки, насколько согласованными получаются решения экспертов. Все эти параметры мы должны будем отразить в аналитическом отчете, который пошлем в Москву», - сообщила старший методист центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Ирина Москвина.
Условия пробного испытания максимально приближены к реальным. На выполнение работы участникам, как и на экзамене, отводится 3 часа 55 минут. Результаты школьникам объявят в понедельник, 10 марта.
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