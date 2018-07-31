В Пензе сборная Петербурга вышла в финал Спартакиады молодежи по футболу

Этим летом Пенза стала всероссийским центром молодежного спорта. Городу доверено провести соревнования по 25 видам спорта в рамках IV Спартакиады молодежи России. В их числе - футбол. За звание чемпиона на стадионе «Зенит» борются сборные из десяти регионов (0+). Одним из самых зрелищных противостояний второго тура стал поединок сборных Санкт-Петербурга и Республики Дагестан.

Сборная северной столицы считается одним из фаворитов этого футбольного турнира. Многие из игроков прошли школу питерского «Зенита». Во втором туре соревнований их соперниками стали дебютанты Спартакиады - сборная Республики Дагестан. Несмотря на то, что команда впервые добралась до финальной стадии, в ней собраны опытные игроки.

«Мы привезли команду, которую создали на базе училища олимпийского резерва города Каспийск. Также в составе есть воспитанники академии футбольного клуба «Анжи», - рассказал главный тренер сборной Республики Дагестан по футболу Юрий Магдиев.

Активнее матч начала команда из Северного Кавказа. В стартовом отрезке им удалось создать несколько опасных моментов, но ребят подвела реализация. Южному напору и по-хорошему агрессивной игре, сборная Санкт-Петербурга противопоставила строгое исполнение тактической установки тренера и слаженные командные действия. Примером для ребят стала сборная России, которая успешно выступила на домашнем Чемпионате мира.

«Мы поняли, что в футбол играют не только звезды. Если играть слаженно, то все нипочем. Мундиаль оказал на нас положительное влияние, увидели, как играют профессионалы, были в фан-зоне, пропитались этой атмосферой», - сказал игрок сборной Санкт-Петербурга по футболу Валерий Билиходзе.

Сборной северной столицы удалось добиться успеха уже в первой контратаке. Защитник соперника неаккуратно сыграл в своей штрафной зоне и нарушил правила, которым успешно воспользовались представители Санкт-Петербурга, хладнокровно пробив 11-метровый в ворота противника.

Сборной Дагестана удалось быстро отыграться, причем также, с пенальти. Однако сохранить атакующий запал ребятам не удалось. В оставшееся время матча команда с берегов Невы уверенно контролировала игру и сумела отличиться еще трижды. Итоговый счет - 4:1 в пользу представителей северной столицы. Эта победа позволила сборной Санкт-Петербурга догнать в турнирной таблице главного конкурента за лидерство в группе - команду Московской области.

Полуфинальные игры состоятся 4 августа (0+). Главный матч Спартакиады пройдет в 5 августа, начало - в 12.00.