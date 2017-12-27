27 декабря 2017, 13:36Происшествия В Пензе сбитую пенсионерку из-под машины доставали спасатели В Пензе произошло смертельное ДТП. Чтобы извлечь тело погибшей из-под колес, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Глазунова и Рахманинова 25 декабря. 30-летний водитель «Рено Логан» сбил пенсионерку, 82-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

На место аварии прибыли спасатели, они с помощью гидравлического инструмента приподняли иномарку и извлекли тело пожилой женщины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2017/12/26/9374129

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