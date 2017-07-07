В Пензе сбили скутериста

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 июля 2017, 10:35Происшествия
В группу «Это Пенза, Карл!» в соцсети «ВКонтакте» подписчик утром 6 июля прислал фото аварии под «измайловским» путепроводом.
Судя по кадрам, легковушка сбила скутериста. На место ДТП приехала реанимация, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Подробности аварии пока не известны.
07 июля 2017, 14:35В Пензе спасатели вытащили водителя из искореженной «ГАЗели»
07 июля 2017, 14:16В Пензе будут готовить кадры для производства высокотехнологичного оборудования
07 июля 2017, 14:04В Пензе почтили память поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа
07 июля 2017, 13:52Спортблок: хоккей, регби
07 июля 2017, 13:44Белозерцев призвал сделать интернет доступным для всех жителей области
07 июля 2017, 13:31Кувайцев проверил ход ремонта дороги на ул. Пушкина
07 июля 2017, 13:20Пензенцы повторят путь паломников XVIII века
07 июля 2017, 13:15Дороги Малосердобинского района подверглись проверке