07 июля 2017, 10:35Происшествия

В Пензе сбили скутериста

В группу «Это Пенза, Карл!» в соцсети «ВКонтакте» подписчик утром 6 июля прислал фото аварии под «измайловским» путепроводом.

Судя по кадрам, легковушка сбила скутериста. На место ДТП приехала реанимация, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Подробности аварии пока не известны.

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/penzakarl
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