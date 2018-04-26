В Пензе самыми не защищенными от гриппа оказались строители

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 апреля 2018, 10:33Общество
Пензенский минздрав совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проанализировал ситуацию по заболеваемости населения гриппом и ОРВИ за первый квартал 2018 года.
«Мы вновь столкнулись с ситуацией, что основная масса заболевших была среди тех лиц, которые не делали прививку от гриппа в период предсезонной иммунизации», - отметил начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.
Те, кто сделал прививку, в случае заболевания переносили грипп или ОРВИ на дому в более легкой форме и без осложнений.
По итогам предсезонной иммунизации против гриппа план вакцинации за счет местных источников финансирования и средств работодателей в Пензенской области был выполнен на 85,3 %, а по Пензе - лишь на 58,8%.
Галина Рожкова отметила, что те предприятия, которые сэкономили на вакцинации работников, получили больший экономический ущерб, чем если бы провели своевременную иммунизацию. Охват работников промышленных предприятий составил 34,6%, общепита – 35,1%, сельхозпредприятий – 37,3%, торговли - 41,8%, аптек - 43,3%.
Самыми незащищенными оказались сотрудники строительных организаций. Охват иммунизацией составил всего 6,2%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 апреля 2018, 13:02В Нижнеломовском районе осудили водителя врезавшейся в мотоблок иномарки
26 апреля 2018, 12:36Пензенцам будет проще улететь в Калининград и Минводы
26 апреля 2018, 12:04В Ухтинке легковушка сбила пешехода
26 апреля 2018, 11:34Пензенская область намерена сотрудничать с турецкой компанией
26 апреля 2018, 10:33В Пензе самыми не защищенными от гриппа оказались строители
26 апреля 2018, 10:33Пензячка застала у себя дома спящих незнакомцев
26 апреля 2018, 10:18В Пензе единороссы подготовили предложения по реализации послания президента
26 апреля 2018, 10:02Жители Зари в час пик создают очередь на маршрутку №25 - пензенец