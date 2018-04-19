В Пензе - самый дешевый сахар в стране

Пензенская область заняла 80 место в России по уровню цен на социально значимые товары. Таковы данные рейтинга Минэкономразвития за март.

Согласно исследованию, в регионе – самый дешевый сахар-песок в стране, кроме того, одни из самых низких цен на охлажденных и мороженых кур, сливочное масло, молоко, картофель, лук.

По итогам марта Пензенская область находится на 77 месте в рейтинге субъектов страны по росту цен на социально значимые товары, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».