В Пензе самосвал столкнулся с иномаркой, есть пострадавший

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29 марта 2018, 12:36Происшествия
В Железнодорожном районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 28 марта в 5.40 на 638 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись самосвал «КАМАЗ-689986», за рулем которого находился 55-летний мужчина, и автомобиль Kia cee’d, под управлением 36-летнего водителя.
В результате аварии пострадал 48-летний пассажир иномарки. Мужчину с травмами доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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