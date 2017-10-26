26 октября 2017, 15:06Происшествия В Пензе самосвал сбил ребенка В Октябрьском районе города Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием «КамАЗа».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, в Арбеково «КамАЗ-55111», за рулем которого находился 47-летний мужчина, сбил несовершеннолетнего пешехода. Ребенка с травмами доставили в больницу.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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