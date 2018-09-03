В Пензе садоводов приглашают на фестиваль

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03 сентября 2018, 14:06Общество
В Пензе 8 сентября состоится фестиваль садовода (0+).
Как сообщает пресс-центр регионального правительства, дачников будут ждать в сквере на ул. Славы. На празднике они смогут приобрести саженцы деревьев, кустарников, цветов, а также плоды и ягоды, продукцию отрасли пчеловодства, товары для здоровья.
«Мероприятие приурочено к окончанию дачного сезона. Вся представленная продукция - местного производства», - подчеркнули в пресс-центре.
Фестиваль начнется в 9.00.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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