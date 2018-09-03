В Пензе садоводов приглашают на фестиваль

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, дачников будут ждать в сквере на ул. Славы. На празднике они смогут приобрести саженцы деревьев, кустарников, цветов, а также плоды и ягоды, продукцию отрасли пчеловодства, товары для здоровья.

«Мероприятие приурочено к окончанию дачного сезона. Вся представленная продукция - местного производства», - подчеркнули в пресс-центре.

Фестиваль начнется в 9.00.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».