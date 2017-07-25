В Пензе с завода рядом с кладбищем доносятся страшные вопли

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25 июля 2017, 12:32Общество
На заброшенном пензенском заводе слышны страшные крики животных.
На видеохостинге Youtube пользователь под именем Irina Nabatova 24 июля опубликовала видео, сделанное на одном из заброшенных пензенских заводов, который находится неподалеку от кладбища. На записи слышны устрашающие вопли котов. Автор ролика «Адские коты» не рискнул проверить, что происходит, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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