20 апреля 2017, 19:21Общество В Пензе с управляющими компаниями обсудили вопросы безопасности жильцов Во имя спасения жизни. Пензенские управляющие компании будут развешивать объявления на подъездах, чтобы предостеречь родителей малолетних детей от трагедии в семье. Вопросы безопасности обсуждались на совещании начальника Госжилстройтехинспекции со специалистами сферы ЖКХ.

Только отвернешься от ребенка, а он уже залез на окно и от трагедии отделяет несколько сантиметров и секунд. Ежегодно по всей стране, в том числе и Пензенской области, происходят ЧП, когда дети, облокачиваясь на москитные сетки, выпадают из окон. За помощью в предотвращении трагических случаев представители власти обращаются к представителям управляющих компаний.



«Мы настоятельно вам рекомендуем и просим вывесить соответствующие объявления в местах общего пользования, которые будут напоминать гражданам о повышении их ответственности, в первую очередь», - сказала начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Ирина Левченко.

Эту работу поручил провести губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также на совещании в Госжистройтехинспекции напомнили и о соблюдении антитеррористических требований. Основное внимание собравшихся Инна Левченко акцентировала на доступности подвалов и чердаков. В технические помещения должны иметь доступ только специалисты.

«Должны быть установлены соответствующие решетки во избежание доступа. У нас некоторые сердобольные граждане любят там разводить животных», - заявила она.

В рамках заседания также поднимались вопросы благоустройства, капитального ремонта и платы за отопление.

Общество

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