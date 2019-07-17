В Пензе с улицы Кирова исчез оборонительный вал

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июля 2019, 14:06Общество
В Пензе на ул. Кирова ведется реставрация оборонительного вала. В настоящее время монумент и звонницу убрали с привычного места.
Как сообщает пресс-служба мэрии, будет отреставрировано основание монумента и сам объект. Согласно проекту, предусмотрена замена части деревянных элементов с последующим покрытием их защитным составом. Также будет произведена очистка от ржавчины и покраска металлических конструкций звонницы.
После завершения ремонта монумент и звонницу вернут на прежнее место. Параллельно ведутся работы по устройству лестницы к Спасскому собору и нижней декоративной стенки.
Как сообщается на краеведческом портале welcome2penza, мемориальный комплекс «Оборонительный вал Пензы» был сооружен в 1980 году на остатках земляного вала XVII века, окружавшего маленькую деревянную крепость Пензу. В композицию, автором которой является художник-архитектор Азарий Маматкадзе, входит фрагмент крепостной стены с набатной башней, возле которой установлена чугунная пушка-мортира, а напротив вала — памятник Первопоселенцу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 июля 2019, 14:06В Пензе с улицы Кирова исчез оборонительный вал
17 июля 2019, 13:36В Пензе нашли нарушения в стоках «Горводоканала»
17 июля 2019, 13:04В Пензе мужчина погиб из-за сигареты
17 июля 2019, 12:34В мэрии рассказали, когда завершится ремонт на ул. Чкалова в Пензе
17 июля 2019, 12:03Выманили конфетой. Появилось видео поимки игуаны из под крыльца школы
17 июля 2019, 11:33В Пензенской области повысился индекс промышленного производства
17 июля 2019, 11:02Пензенцев старше 60 лет привьют от пневмококковой инфекции
17 июля 2019, 10:32Пензенцев возмущают «пустые ответы» по незаконным объявлениям