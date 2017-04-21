21 апреля 2017, 13:59Общество В Пензе с помощью имплантов исправляют деформацию стопы Пензенские травматологи-ортопеды освоили новую технологию лечения болезни ступней. На вооружение врачи взяли современный метод зарубежных коллег.

«Халюс Вальгус» или деформация переднего отдела стопы, которая развивается на фоне плоскостопия. Заболевание чаще всего преследует любительниц высоких каблуков. Шишка на большом пальце ноги доставляет дискомфорт при ходьбе и мешает носить обувь. Лечение стопы требует хирургического вмешательства. Если ранее пациенту после операции требовалась продолжительная реабилитация, то теперь пензенские врачи ставят на ноги буквально за пару дней.



«В настоящее время разработан ряд оперативных вмешательств, которые не приносят пациентам после операций такие неудобства. И, к сожалению, эти прогрессивные оперативные вмешательства связаны с имплантами, приобретение которых стоит достаточно дорого», - рассказал заведующий травматологическим центром городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина Владимир Миронов.



Операция с использованием имплантов стоит более 100 тысяч рублей, однако для пензенцев есть возможность провести лечение бесплатно. В рамках программы обязательного медицинского страхования больница выполнила 70 операций. Это примерно треть пациентов с деформацией стопы в год.



Импланты нулевого профиля - это прорыв в области медицины. Штифты сделаны из специального сплава, который не вызывает никаких воспалительных реакций. Их вживляют в кость, тем самым устраняя деформацию ступни. Они остаются с пациентом на всю жизнь.

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