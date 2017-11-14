В Пензе с пенсионерами обсудили работу учреждений здравоохранения

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14 ноября 2017, 16:38Общество
Заседание совета при губернаторе Пензенской области по делам ветеранов прошло 14 ноября.
Представители власти вместе с пенсионерами и ветеранами рассмотрели вопрос работы учреждений здравоохранения Пензенской области, а также обсудили меры по улучшению военно-патриотического воспитания в учебных заведениях региона, сообщает пресс-центр областного правительства.
От имени губернатора Ивана Белозерцева начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов поприветствовал присутствующих и отметил важность таких общественных институтов, как совет ветеранов.
«Это площадка, где вы высказываете сформировавшиеся в среде ветеранов мнения, вносите предложения, обсуждаете текущие проблемы. Ваши инициативы доведут до руководства региона, по ним примут решения, способствующие улучшению качества жизни людей старшего поколения. Мы всегда открыты для сотрудничества», - сказал он.
В ходе работы собравшиеся заслушали доклады сотрудников министерств здравоохранения и образования, представителей общественных организаций и молодежных движений. По итогам приняли решения и сформировали рекомендации правительству региона по обсуждаемым вопросам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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